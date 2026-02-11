gli azzurri del curling superano la svezia al debutto

Gli Azzurri del curling iniziano bene il loro percorso a Milano-Cortina 2026. Nella prima partita, il team italiano, con Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella, batte la Svezia di Niklas Edin. Un debutto positivo che fa sperare in una buona prestazione italiana nel torneo maschile.

Debutto vincente per l’ Italia del curling nel torneo maschile a Milano-Cortina 2026. Il quartetto italiano formato da Retornaz, Mosaner, Arman, Giovanella supera al debutto la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin. Uno scalpo importante, considerando che gli svedesi sono i campioni olimpici in carica. Una vittoria meritata per gli azzurri che iniziano alla grande, sfruttando le incertezze degli svedesi poi hanno il merito di difendere il vantaggio fino alla fine. Prossimo impegno venerdì 13 febbraio contro la Gran Bretagna. Il primo sasso è degli azzurri (colore giallo) e quindi il martello va al quartetto svedese capitanato da Edin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

