gli anarchici non mollano le olimpiadi spunta la lista di sponsor da colpire

Gli anarchici tornano a colpire le Olimpiadi. Questa volta, hanno pubblicato una lista di sponsor da attaccare, minacciando le aziende che sostengono i Giochi. Alcuni blog sovversivi rivendicano l’attentato alle linee Av, avvertendo che le aziende coinvolte sono nel mirino. La tensione cresce, e le autorità temono ulteriori azioni nel prossimo futuro.

Altri blog sovversivi rivendicano l'attentato alle linee Av, minacciando le aziende che sostengono i Giochi. La Lega: «Paghino il ripristino dei danni fatti». Beppe Sala contro Giorgia Meloni: «Strumentalizza gli scontri». È un'onda di rabbia e violenza che non si vuole fermare quella generata dagli scontri di Torino. Che ora ha un nuovo obiettivo: le Olimpiadi. Basta cambiare città, cambiare simbolo, sostituire all'edificio di Askatasuna il villaggio olimpico e la lotta «kontro» continua. Contro Leonardo, Eni, Gruppo Fs, partner ufficiali dei giochi e colpevoli di «speculare su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista».

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni di Pesaro.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio dei treni a Bologna e Pesaro.

