Gli amanti di Franz K

A Berlino Ovest, nel 1968, un uomo ha aperto il fuoco in strada, uccidendo un giovane e ferendo un anziano. Ferdy Kaplan, che ha scelto di condividere le iniziali del suo autore preferito, Franz Kafka, è stato arrestato e accusato di omicidio. Le motivazioni dietro il gesto sembrano legate a un amore ossessivo per lo scrittore, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere la città.

Esistono delitti passionali, certo, ma cosa succede se l'amore che spinge a uccidere non è rivolto a una persona della propria vita, ma a un famoso autore della letteratura? Siamo a Berlino Ovest nel 1968 e Ferdy Kaplan – che condivide le iniziali del suo amato Franz Kafka – viene incriminato per omicidio dopo aver sparato in strada, uccidendo un giovane studente e ferendo un passante anziano. Questo l'antefatto che precede l'inizio del nuovo romanzo di Burhan Sönmez, narratore turco riconosciuto oramai come una delle rivelazioni del panorama letterario contemporaneo. Il processo (già di kafkiana memoria) che segue l'omicidio tuttavia fin da subito assume contorni vaghi e complessi, le piste degli inquirenti e del commissario Müller non riescono a spiegare il movente. Gli amanti di Franz K. di Burhan Sönmez (Nottetempo) Uno studente ossessionato da Max Brod – l'amico di Franz Kafka che non bruciò i suoi inediti ma li fece pubblicare – è protagonista de "Gli amanti di Franz K." di Burhan Sönmez, pubblicato da nottetempo. Prova a far fuori quello che considera un traditore

