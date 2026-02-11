’Giusto dire no’ l’iniziativa con il magistrato Caruso

Si è tenuta ieri sera un’assemblea pubblica dedicata a spiegare le motivazioni del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Il magistrato Caruso ha preso parte all’evento, spiegando i rischi di alcune riforme e invitando i cittadini a informarsi bene prima di votare. La serata è stata un’occasione per chiarire dubbi e coinvolgere chi ancora non ha deciso come esprimersi.

Una serata per informare i cittadini delle ragioni del no al referendum sulla giustizia fissato per i prossimi 22 e 23 marzo. Domani sera, a Filo d'Argenta, promosso dal Comitato della società civile per il No e da quello "Giusto dire no", a parlare dei vari punti del referendum sarà il magistrato Francesco Maria Caruso (foto), già giudice di tanti processi da quello alla strage del 2 agosto a quelli di Aemilia contro la 'ndrangheta in regione e sul crac della CoopCostruttori di Argenta. L'incontro si svolgerà nella sala pubblica in via 8 settembre 1944 dalle 20.30 e il giudice Caruso dialogherà con il giornalista Daniele Predieri e i presenti sul perché votare No.

