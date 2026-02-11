L’aula del Senato ha ospitato un confronto diretto tra politici, esperti e tecnologi per discutere delle novità in arrivo nel settore della giustizia. Nessun discorso propagandistico, solo analisi concrete e proposte pratiche. L’obiettivo è trovare soluzioni reali per migliorare il sistema, puntando su innovazione e riforme chiare. È stato un dibattito serio, lontano dalle polemiche, incentrato su come la tecnologia possa aiutare a rendere più efficiente la giustizia italiana.

Un confronto aperto, serio e senza slogan, lontano dalla logica del talk show e orientato alle soluzioni. È questo il filo conduttore del convegno “Tecnologia e riforma della giustizia: l’Italia che innova per i cittadini. Tempi della giustizia, economia e prospettiva europea”, promosso dalla Fondazione AIDR, che si è svolto nella sala Zuccari del Senato della Repubblica, dando ufficialmente avvio a un tour itinerante nazionale dedicato alla tecnologie e alla riforma della giustizia. Al centro del dibattito, il ruolo delle tecnologie come leva strutturale per ridurre tempi e costi della giustizia, rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e rendere il sistema giudiziario più efficiente, trasparente e coerente con gli obiettivi del quadro europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia e tecnologia: dal Senato il confronto che guarda al post-riforma

Approfondimenti su Giustizia Technologia

A Ferrara si svolge un nuovo incontro pubblico sulla riforma della giustizia, promosso dall’associazione Pluralismo e Dissenso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Riforma giustizia, la proposta di confronto tra Nordio e Gratteri di Massimo Gramellini

Ultime notizie su Giustizia Technologia

Argomenti discussi: Tecnologia e riforma della giustizia: al via da Roma il tour della Fondazione AIDR; L’intelligenza artificiale e il lavoro del giudice; Banca dati e ricerca conversazionale: la svolta della giustizia tributaria; Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadini (10.02.2026).

Banca dati e ricerca conversazionale: la svolta della giustizia tributariaLa giustizia tributaria italiana sta evolvendo da archivio digitale a infrastruttura di conoscenza: banca dati pubblica, più integrazione delle decisioni e prime sperimentazioni di ricerca conversazio ... agendadigitale.eu

Al via il tour itinerante Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadinipoliticamentecorretto.com - Al via il tour itinerante Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadini ... politicamentecorretto.com

All’Immacolata la messa per San Francesco di Sales con l’arcivescovo Torriani, tra tecnologia, giustizia e dignità delle persone #Attualita - facebook.com facebook

Può un’emozione essere toccata con mano Grazie alla stampa 3D, l’arte diventa accessibile anche a chi non può vederla. Non è solo tecnologia: è giustizia culturale. La bellezza è davvero universale. #Arte #Inclusione #Accessibilità #PubblicitàProgres x.com