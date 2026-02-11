Un ex militare del Battaglione San Marco, Giuseppe Iannelli, è stato arrestato con un complice durante un assalto a un portavalori nel Salento. I due, tra cui anche Giuseppe Russo di Foggia, si sono presentati in caserma a Campi Salentina senza dire una parola. La polizia ha fermato i sospetti sul posto e ora indaga sui dettagli dell’operazione.

Iannelli è stato arrestato assieme a Giuseppe Russo, foggiano anche lui, tra i campi del Salento. I due sono rimasti in assoluto silenzio nella caserma di Campi Salentina. Scopriamo meglio chi è Si chiama Giuseppe Iannelli ed è un ex militare del Battaglione San Marco e paracadutista. Il 39en. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Iannelli, chi è il 39enne ex militare del Battaglione San Marco e paracadutista arrestato nell'assalto al portavalori

Approfondimenti su Giuseppe Iannelli

Un ex paracadutista del battaglione San Marco è stato arrestato dopo un assalto fallito sulla SS 613 tra Brindisi e Lecce.

Nella notte, due uomini hanno assaltato un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce.

Giuseppe Iannelli, chi è l'ex militare nel Battaglione San Marco che ha rapinato il portavalori sulla Lecce-Brindisi: assalto con l'esplosivoUno dei due arrestati per l’assalto al portavalori in Puglia è Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare con un passato nel Battaglione San Marco. Si trova in carcere in stato di ... ilmattino.it

Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: uno dei due arrestati è un ex militareGiuseppe Iannelli era stato nel battaglione San Marco. Insieme a Giuseppe Russo è accusato anche di tentato omicidio ... ilfattoquotidiano.it

Esplosioni, kalashnikov e spari contro i carabinieri sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo in carcere, contestato anche il tentato omicidio. continua a leggere https://infodifesa.it/giuseppe-iannelli-aveva-un-passato-nelle-forz - facebook.com facebook

Sono Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani in carcere da ieri sera a Lecce , ritenuti componenti della banda che ha assaltato il portavalori sulla statale 613. Entrambi non hanno precedenti specifici. #ANSA x.com