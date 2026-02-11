Giuseppe Iannelli chi è il 39enne ex militare del Battaglione San Marco e paracadutista arrestato nell' assalto al portavalori
Un ex militare del Battaglione San Marco, Giuseppe Iannelli, è stato arrestato con un complice durante un assalto a un portavalori nel Salento. I due, tra cui anche Giuseppe Russo di Foggia, si sono presentati in caserma a Campi Salentina senza dire una parola. La polizia ha fermato i sospetti sul posto e ora indaga sui dettagli dell’operazione.
Iannelli è stato arrestato assieme a Giuseppe Russo, foggiano anche lui, tra i campi del Salento. I due sono rimasti in assoluto silenzio nella caserma di Campi Salentina. Scopriamo meglio chi è Si chiama Giuseppe Iannelli ed è un ex militare del Battaglione San Marco e paracadutista. Il 39en. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Assalto al portavalori sulla SS 613: arrestato un ex paracadutista del battaglione San Marco, aveva almeno un complice
Un ex paracadutista del battaglione San Marco è stato arrestato dopo un assalto fallito sulla SS 613 tra Brindisi e Lecce.
Assalto al portavalori in Salento: chi è l’ex paracadutista del San Marco fermato, commando in fuga
Nella notte, due uomini hanno assaltato un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce.
Giuseppe Iannelli, chi è l'ex militare nel Battaglione San Marco che ha rapinato il portavalori sulla Lecce-Brindisi: assalto con l'esplosivoUno dei due arrestati per l’assalto al portavalori in Puglia è Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare con un passato nel Battaglione San Marco. Si trova in carcere in stato di ... ilmattino.it
Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: uno dei due arrestati è un ex militareGiuseppe Iannelli era stato nel battaglione San Marco. Insieme a Giuseppe Russo è accusato anche di tentato omicidio ... ilfattoquotidiano.it
Esplosioni, kalashnikov e spari contro i carabinieri sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo in carcere, contestato anche il tentato omicidio. continua a leggere https://infodifesa.it/giuseppe-iannelli-aveva-un-passato-nelle-forz - facebook.com facebook
Sono Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani in carcere da ieri sera a Lecce , ritenuti componenti della banda che ha assaltato il portavalori sulla statale 613. Entrambi non hanno precedenti specifici. #ANSA x.com
