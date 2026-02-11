Giuli all’attacco sul ’cubo’ | Opera che snatura la città La merita solo la giunta
La politica torna a dividersi sul progetto del ’cubo nero’ di corso Italia. Giuli attacca duramente l’opera, definendola un'opera che snatura la città e affermando che solo la giunta si merita quell’edificio. La polemica si allarga oltre i confini locali, alimentando il dibattito tra chi sostiene la sua demolizione e chi invece difende il nuovo edificio.
di Antonio Passanese Il caso del cosiddetto ’cubo nero’ di corso Italia, l’edificio sorto al posto del vecchio Teatro Comunale, continua a scuotere la città e a espandersi oltre i confini locali. La vicenda, ormai sotto la lente della magistratura, ha visto l’iscrizione sul registro degli indagati di dieci persone e ha acceso un dibattito politico che non accenna a placarsi. Parallelamente all’inchiesta giudiziaria, infatti, il ministero della Cultura ha avviato un procedimento amministrativo per verificare l’iter procedurale e i provvedimenti autorizzativi che hanno portato alla costruzione della torre in un’area Unesco, caratterizzata da vincoli paesaggistici e punti belvedere storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Pd duro con giunta e maggioranza: «Più che una Grande Ancona una grande inadeguatezza. La città non merita questo»
La rabbia di Michele Pazienza sul caso dello ‘Zanardi equestre’ conteso: “Opera destinata alla discarica, il Comune non se la merita”
Michele Pazienza esprime il suo disappunto riguardo alla gestione dell’opera realizzata dal fratello nel 1984, che ora viene contestata e considerata destinata alla discarica.
