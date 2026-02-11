Giudice napoletana chiama Topo Gigio deputato di Fratelli d' Italia | è polemica

Una giudice di Torre Annunziata ha chiamato “Topo Gigio” un deputato di Fratelli d’Italia. La frase ha scatenato una forte polemica politica. Il deputato ha replicato accusando il giudice di aver usato parole offensive e di aver espresso un giudizio poco rispettoso nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui toni troppo accesi tra magistratura e politica, con molte reazioni da entrambe le parti.

