Girelli infinita | è lei la calciatrice AIC del mese La Juventus si gode la sua regina

Cristiana Girelli si aggiudica il titolo di calciatrice AIC del mese, confermandosi ancora una volta tra le migliori del calcio femminile italiano. La Juventus celebra la sua regina, che continua a scrivere pagine importanti con la sua tecnica e il suo impegno.

Cristiana Girelli non smette di riscrivere la storia del calcio femminile italiano, aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento a una bacheca già colma di trofei. L’attaccante della Juventus Women è stata ufficialmente eletta calciatrice del mese di gennaio dall’ AIC (Associazione Italiana Calciatori), un premio che arriva a coronamento di un inizio d’anno solare vissuto da assoluta protagonista. La numero 10 bianconera ha sbaragliato la concorrenza grazie a un impatto devastante sul campionato: quattro reti e un assist in appena cinque partite, numeri che certificano una condizione fisica e mentale invidiabile per l’atleta originaria di Gavardo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

