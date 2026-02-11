Giovanni Franzoni sta conquistando gli appassionati di sci e non solo. Considerato l’astro nascente della squadra azzurra, il giovane sciador sta attirando l’attenzione anche come nuovo sex symbol. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, tra vittorie in gara e un’immagine che fa parlare di sé anche fuori dalle piste.

di Umberto Mortelliti Lo sciatore è l' astro nascente della valanga azzurra, ma è anche un nuovo sex symbol. fisico da modello, viso pulito e un cuore grande: con sé porta il ricordo di matteo franzoso, l'amico scomparso Sciare con il cuore, più che con la testa. È la storia che sta scrivendo giorno dopo giorno, ostacolo dopo ostacolo Giovanni Franzoni, 24 anni, astro nascente dello sci italiano. Della Valanga Azzurra, come si diceva una volta. Fisico da modello, viso pulito, sorriso che trasmette energia e un cuore grande che gli permette al momento di fare ogni cosa, anche di battere il quattro volte campione del mondo Marco Odermatt.

© Novella2000.it - Giovanni Franzoni – Ghiaccio Bollente

Giovanni Franzoni ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Gli Stati Uniti hanno deciso di vietare il ghiaccio bollente.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Cuore Brignone per tornare Tigre Carta Franzoni; Pizza Vonn 'contro' il crociato rotto e Snoop Dogg, boss del rap con gli occhiali a cerchio: tutte le stravaganze (e curiosità) di...

Giovanni Franzoni carbura sulla Stelvio: Più ghiaccio, più velocità: non ho spinto per preservare le gambeGiovanni Franzoni ha firmato il terzo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

Giovanni Franzoni chiede del ghiaccio, Dominik Paris si sente già prontoLe prime indicazioni che arrivano da Bormio sono decisamente incoraggianti. msn.com

GLI AZZURRI IN PISTA… … noi tutti insieme a fare il tifo! Inizia ORA il super-G maschile olimpico a Bormio! Ecco i pettorali del nostro quartetto: 4 Christof Innerhofer 9 Giovanni Franzoni 13 Dominik Paris 17 Mattia Casse DAI RAGAZZIIIIIIIII #Ital - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, Italia giù dal podio nel superG maschile: al momento 6° Giovanni #Franzoni, out Dominik #Paris #SkySport #MilanoCortina2026 x.com