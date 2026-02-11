Giovanni Allevi premiato per il suo coraggio a Los Angeles | standing ovation Orgoglioso e felice di essere qui

Giovanni Allevi riceve a Los Angeles l’Achievement Award durante la 11ª edizione di Filming Italy. Il compositore marchigiano si presenta sul palco tra gli applausi, sorride e dice di essere “orgoglioso e felice di essere qui”. La sala lo premia con una standing ovation, un riconoscimento per il suo coraggio e la sua carriera. Dalla città delle cento torri al cuore dell’industria cinematografica mondiale, Allevi si conferma tra i protagonisti italiani all’estero.

Ascoli, 11 febbraio 2026 - Dalla città delle cento torri ai riflettori internazionali, il Maestro Giovanni Allevi porta il talento marchigiano nel cuore dell'industria cinematografica mondiale e riceve l'Achievement Award all'11ª edizione di Filming Italy – Los Angeles. Un riconoscimento che celebra non solo la sua straordinaria carriera musicale, ma anche la forza con cui ha saputo trasformare una prova personale in un messaggio universale di speranza.

