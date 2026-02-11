Giovani in fuga dagli oratori | Generazione complessa si sentono soli

Negli ultimi mesi, sempre più giovani lasciano gli oratori per cercare alternative. Molti di loro si sentono soli e incompresi, anche se frequentano ancora le stesse strutture di una volta. Le ragioni sono varie: mancanza di spazi adeguati, senso di isolamento o semplicemente la voglia di cambiare. Un fenomeno che sta crescendo e che preoccupa chi lavora con i ragazzi, che spesso si trovano davanti a generazioni sempre più complesse.

Più o meno venticinque anni fa, tra sedie arrugginite e obsoleti teleschermi, scorsi la ragazza dei miei sogni mentre si appartava con un tizio della terza B sulle scale di un vecchio oratorio. Oggi quella ragazza ha tre figli, un'utilitaria ibrida e un furetto domestico, motivi per i quali.

