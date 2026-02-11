Giovane in scooter inseguito dai lupi | Risposta tardiva del Sindaco serve una gestione preventiva

Questa mattina, la vicenda di un giovane in scooter inseguito dai lupi a San Giuliano Terme ha fatto scoppiare nuove polemiche sulla presenza di questi animali vicino alle zone residenziali. Il ragazzo ha raccontato di essere stato costretto a scappare, ma il sindaco ha risposto con una comunicazione tardiva, lasciando molti a chiedersi se ci siano misure preventive più efficaci da adottare.

La notizia di ieri, 10 febbraio, circa l'inseguimento di alcuni lupi di un giovane in scooter a San Giuliano Terme, riaccende il dibattito sulla presenza dei lupi in prossimità delle aree abitate. La lettera di segnalazione e richiesta di monitoraggio fatta dal sindaco Matteo Cecchelli alle.

Nuovi avvistamenti di lupi vicino a Pisa e San Giuliano Terme riaccendono la paura tra i residenti.

