Giorno del Ricordo Tajani | Noi ricordiamo memoria è fondamentale per perdono e riconciliazione – Il video

"Oggi noi ricordiamo. Oggi non ci voltiamo dall'altra parte, quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o cacciati dalle proprie case solo perché italiani. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo. Dal ricordo deriva la consapevolezza del dolore e da questa può maturare il perdono. Per questa ragione, lavoriamo senza sosta per mettere insieme tutte le informazioni a disposizione: registri, fotografie, oggetti di uso comune, perfino le povere spoglie consegnate dagli aguzzini di Tito all'oscurità dell'abisso.

Il ministro La Russa ha parlato oggi a Roma durante le cerimonie per il Giorno del Ricordo.

Nei prossimi giorni Verona si trasformerà in un palco di memorie.

