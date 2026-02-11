Giorno del Ricordo Tajani | Italia impegnata per la pace mai più pulizie etniche – Il video

Tajani ricorda che l’Italia resta impegnata a promuovere la pace e a scongiurare nuove pulizie etniche. In occasione del Giorno del Ricordo, il ministro degli Esteri sottolinea come il nostro Paese continui a lavorare affinché simili tragedie non si ripetano. Parla di un presente segnato da conflitti e tensioni che mettono alla prova i nostri principi e ci spingono a riflettere sui valori fondamentali.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Il Giorno del Ricordo parla al nostro presente. Viviamo in un mondo attraversato da nuovi conflitti, da tensioni crescenti, da guerre che rimettono in discussione le nostre certezze, minano le nostre speranze, ci interrogano sui nostri valori. Per questo la memoria delle foibe è un monito attuale. Mai più pulizie etniche. Mai più persecuzioni fondate sull'identità. Mai più violenze giustificate dall'ideologia, dal nazionalismo esasperato, dalla brama di conquista. L'Italia continuerà a lavorare, in Europa e nel mondo, per la pace e il dialogo. E' l'essenza della nostra politica estera, è la nostra identità, come collettività nazionale, come sancito nella nostra Costituzione.

Il ministro La Russa ha parlato oggi a Roma durante le cerimonie per il Giorno del Ricordo.

La Camera si riempie di gente per il Giorno del Ricordo.

