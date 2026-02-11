Giorno del Ricordo Giuli | La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo – Il video

Oggi a Roma si è tenuto il Giorno del Ricordo, con una mostra dedicata agli esuli giuliano-dalmati. Il ministro Giuli ha commentato che l’esposizione ha un forte impatto emotivo e si è rivelata molto rigorosa dal punto di vista scientifico. Ha sottolineato come la mostra ricordi la tragedia delle Foibe, lasciando parlare i fatti e le immagini senza interpretazioni ideologiche. I visitatori hanno potuto confrontarsi con una narrazione storica chiara e diretta, senza filtri.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica. La storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della la Seconda Guerra mondiale" così il Ministro Giuli, dopo aver visitato la mostra sugli esuli giuliano-dalmati e istriani in occasione del Giorno del Ricordo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giuliano Dalmati

Oggi, nel giorno del Ricordo, il ministro Giuli ha visitato una mostra dedicata agli esuli giuliano-dalmati.

Il ministro Giuli ha visitato la mostra dedicata agli Esuli nel Giorno del Ricordo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giorno del Ricordo, Giuli: “La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo

Ultime notizie su Giuliano Dalmati

Argomenti discussi: Eventi per il Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo, 10 febbraio; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo, Giuli: La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo.

Giorno del Ricordo, Giuli: La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la trage ... la7.it

Giorno del Ricordo, Giuli: La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la trage ... open.online

#Tg2000 - Giorno del #Ricordo, Mattarella e Meloni alle #celebrazioni per le vittime delle #foibe #10febbraio #TV2000 #Esodo #GiorgiaMeloni #Mattarella #Storia - facebook.com facebook

#MARGHERA • Uniti per non dimenticare la tragedia delle #foibe. Oggi, nel Giorno del Ricordo, la città ha commemorato le vittime di una tragedia che non dobbiamo dimenticare. È successo e può succedere ancora. x.com