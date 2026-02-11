Giornata nerazzurra | posti liberi anche in Curva

La partita tra Pisa e Inter si avvicina e, nonostante l’attesa, il pubblico ancora non riempie gli spalti. Venerdì sera, l’Arena Garibaldi potrebbe mostrare ancora tanti posti vuoti, anche in Curva. La gente del Pisa sembra scettica, e si teme che il ritorno dei nerazzurri dopo oltre 34 anni non porti il pienone sperato.

Il Pisa e la sua gente si trovano di fronte a un paradosso: nonostante la caratura dell'avversario che venerdì prossimo tornerà all'Arena Garibaldi dopo oltre 34 anni, si profila all'orizzonte il concreto rischio di registrare un dato di presenze deludente. Attualmente, infatti, gli aggiornamenti dai botteghini riportano un'ampia disponibilità di tagliandi in tutti i settori dedicati al tifo di casa: l'unica porzione dello stadio che è andata sold out in un batter d'occhio è quella destinata ai sostenitori milanisti. La macchia rossonera però non sarà confinata esclusivamente allo spicchio del settore ospiti in curva sud: visto il numero di tagliandi rimasti invenduti anche in tribuna coperta – il settore per il quale non è stata inserita la restrizione della sottoscrizione della Membership Card -, molti occuperanno questa parte dell'Arena Garibaldi per seguire dal vivo la squadra di Massimiliano Allegri.

