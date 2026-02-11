Giornata del ricordo Acireale commemora le vittime della foibe

Il centro di Acireale si è riempito ieri sera per la cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata. La piazza Garibaldi ha accolto cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni che si sono uniti per rendere omaggio a chi ha subito quelle atrocità. La commemorazione è stata semplice, senza grandi discorsi, ma con un momento di silenzio condiviso. La gente ha portato fiori e ha ascoltato le testimonianze che hanno narrato le sofferenze di chi ha viss

Cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata, ieri sera in piazza Garibaldi. La cerimonia è stata introdotta dal consigliere comunale, Alessandro Coco, in rappresentanza del Comitato "10 febbraio". A seguire gli interventi del sindaco, Roberto.

