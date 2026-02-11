Continua a far discutere il bacio che Paolo Bonolis ha dato a Giorgia nel corso dello show “Taratatà”. Un momento televisivo nato con leggerezza, ma diventato virale sui social e oggetto di ironie e commenti. A tornare sull’episodio è stato Fiorello, che nella puntata de “La Pennicanza” trasmessa martedì 10 febbraio ha videochiamato la cantante per chiarire i retroscena della scena. Con il consueto tono scherzoso, Fiorello ha anche minimizzato l’accaduto, ironizzando sul conduttore: una battuta che ha contribuito a stemperare ulteriormente la polemica. Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia #Taratata pic. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giorgia e il bacio con Paolo Bonolis, com’è finita con Emanuel Lo: tutti spiazzati

Approfondimenti su Giorgia Bonolis

La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata.

Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorgia Bonolis

Argomenti discussi: Paolo Bonolis e Giorgia, il bacio a sorpresa in diretta a Taratata. Cosa è successo; Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel Lo; Taratata, il bacio di Paolo Bonolis a Giorgia va in onda. La reazione di Emanuel Lo: Attento a quello che fai; Paolo Bonolis bacia Giorgia. Arriva la risposta di Emanuel Lo.

Taratata, il bacio di Paolo Bonolis a Giorgia va in onda. La reazione di Emanuel Lo: «Attento a quello che fai»Il bacio a sorpresa di Paolo Bonolis a Giorgia, anticipato ieri mattina, trova spazio nella messa in onda di Taratata di ieri sera, diventando uno dei momenti più commentati della puntata. leggo.it

Giorgia svela i retroscena del bacio con Paolo Bonolis: Ero interdetta, Emanuel Lo non mi ha parlato per oreGiorgia ha raccontato i retroscena del bacio con Paolo Bonolis avvenuto nella trasmissione Taratatà. La cantante ha dichiarato che non l’avevano concordato prima. La reazione di Emanuel Lo. fanpage.it

Giorgia ha raccontato i retroscena del bacio con Paolo Bonolis Cosa è successo appena è arrivata a casa - facebook.com facebook

#Taratata: Mediaset si è (finalmente) ricordata di avere Paolo Bonolis x.com