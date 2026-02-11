Giorgia e il bacio con Paolo Bonolis com’è finita con Emanuel Lo | Io interdetta

La cantante Giorgia è finita al centro dell’attenzione dopo il bacio con Paolo Bonolis durante lo show Taratatà. Il gesto, che ha sorpreso molti, ha scatenato commenti e meme sui social. Ora si attende di capire cosa sia successo con Emanuel Lo, che Giorgia definisce “interdetta”. La vicenda continua a tenere banco online, tra gossip e curiosità.

Tiene ancora banco il bacio che Paolo Bonolis ha dato a Giorgia nel corso dello show Taratatà, un momento televisivo che ha rapidamente fatto il giro del web tra clip condivise e commenti ironici. La scena, nata in un contesto leggero e di intrattenimento, ha acceso la curiosità del pubblico sui retroscena di quel gesto inaspettato. A tornare sull’episodio è stato Fiorello, che ha voluto approfondire la vicenda a modo suo. Nel corso della puntata de La Pennicanza trasmessa martedì 10 febbraio, lo showman ha videochiamato la cantante per indagare su quanto accaduto, stemperando però subito i toni con la sua consueta ironia: “Bonolis che bacia non fa testo perché non ha le labbra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giorgia rivela i dettagli del bacio con Paolo Bonolis durante la trasmissione Taratatà.

