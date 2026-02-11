Ginnastica ritmica il Corallo si aggiudica il Trofeo Bacci

La società Corallo si aggiudica il primo posto nella classifica di società alla quattordicesima edizione del “Trofeo Irene Bacci” a Lucca. La competizione si è svolta ieri e ha visto le migliori ginnaste ritmiche della regione sfidarsi in un evento molto atteso. Con una performance convincente, il Corallo ha superato le altre squadre e portato a casa il trofeo.

Prato, 11 febbraio 2026 - Primo posto nella classifica di società nella quattordicesima edizione del "Trofeo Irene Bacci", svoltosi come di consueto a Lucca. E' la vittoria con cui il Corallo ha aperto il nuovo anno, aggiudicandosi il torneo di ginnastica ritmica che da anni riunisce i migliori club e le migliori giovanissime ginnaste della Toscana. A rappresentare la società sportiva di Montemurlo in terra lucchese nei giorni scorsi c'erano Viola Consani, Giada Scimmi, Giulia Ciampi, Ilaria Galeotti, Martina Antonazzo, Viola Mazzei, Chloe Zipoli, Aurora Cangioli, Suami Luchetti, Olivia Bracciotti, Elisa Bessi ed Eva Gori le cui prestazioni, sommate, hanno contribuito alla conquista del gradino più alto del podio nella graduatoria delle squadre partecipanti.

