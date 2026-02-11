gianluca latini nuovo responsabile del cptv rai di milano

Gianluca Latini è il nuovo responsabile del Centro di Produzione TV Rai di Milano. È un professionista con una lunga carriera in Rai, iniziata nel 1989. Originario di Milano e classe 1966, Latini ha lavorato prima nelle riprese esterne e poi negli eventi di grande rilevanza. Ora prende in mano uno dei centri più importanti della Rai in città.

Gianluca Latini è il nuovo Responsabile del Centro di Produzione TV Rai di Milano. Milanese, classe 1966, è entrato in Rai nel 1989 e ha maturato una lunga esperienza prima nel settore delle riprese esterne e successivamente in quello dei Grandi Eventi. In quest’ultimo ambito, in particolare, Latini è Project Manager dell’organizzazione, per la Rai, del profilo tecnico, economico e gestionale di eventi come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Negli ultimi anni ha inoltre seguito numerosi eventi di grande rilievo internazionale, tra cui i Campionati Mondiali di Sci a Cortina 2021, l’Eurovision Song Contest di Torino 2022, le finali di Nations League di Calcio e i Mondiali di Nuoto a Fukuoka nel 2023, gli Europei di Calcio 2024 e diverse edizioni del Festival del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai a Milano segna un'importante fase di sviluppo nel settore mediatico locale.

La Fiera Milano ospita la posa della prima pietra del nuovo centro di produzione Rai, segnando l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione di una struttura moderna e funzionale.

