Giallorossi di nuovo al lavoro Recanatese credici Salvarsi è possibile

La Recanatese torna in campo per preparare la prossima partita. Giovanni Pagliari ha parlato chiaro ai suoi: “Credici, salvarsi è possibile”. I giallorossi riprendono gli allenamenti e si concentrano sul lavoro per cambiare rotta.

Non ci vuole una fantasia particolarmente fervida per immaginare come Giovanni Pagliari abbia iniziato il sermone alla ripresa degli allenamenti. Sulla scottante tematica dei troppi gol subiti dalla Recanatese in modo irragionevole, per essere teneri, abbiamo provato a chiedere lumi ad un difensore che, ai suoi tempi, sapeva farsi rispettare ossia Sauro Trillini, presente domenica scorsa al "Tubaldi". Si può dare qualche spiegazione a questa piaga che sta condizionando in maniera pesante il percorso dei giallorossi? "Rispetto ai miei tempi è inutile fare paragoni di qualsiasi tipo. C'era il famoso libero che rappresentava una sorta di copertura alla linea difensiva, risolvendo parecchi problemi.

