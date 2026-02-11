Gesù sta per tornare? Secondo gli scommettitori di Polymarket sì ma è solo speculazione

Negli ultimi giorni, le scommesse online hanno preso una piega inaspettata. Su Polymarket, alcuni scommettitori puntano sul ritorno di Gesù Cristo entro il 2027. È solo speculazione, ma la curiosità cresce. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, anche se nessuno sa se ci sia davvero qualcosa di concreto dietro questa previsione.

Negli ultimi giorni, il mondo delle scommesse digitali è stato scosso da un mercato decisamente insolito: il possibile ritorno di Gesù Cristo sulla Terra entro la fine del 2027. L'evento è apparso su Polymarket, una piattaforma basata sulla blockchain dove gli utenti non scommettono in modo tradizionale, ma acquistano "quote" sul verificarsi di eventi futuri, dalle elezioni politiche alle guerre, trasformando le opinioni collettive in vere e proprie percentuali di probabilità. Sebbene l'idea di puntare denaro sulla seconda venuta di Cristo possa sembrare assurda o puramente spirituale, la realtà è strettamente finanziaria.

