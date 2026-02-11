Gestione illecita di rifiuti denunciata una persona

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno denunciato un uomo per gestione illecita di rifiuti. Durante controlli mirati, hanno scoperto che l’amministratore di un’azienda gestiva in modo irregolare i rifiuti, rischiando di compromettere l’ambiente. Gli investigatori hanno sequestrato materiale e avviato le procedure per approfondire la vicenda.

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, l’amministratore unico di un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Gestione Rifiuti Montoro (AV): inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per gestione illecita di rifiuti Questa mattina i Carabinieri di Montoro hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi e non in un fondo privato. Gestione illecita di rifiuti, scoperta discarica abusiva I carabinieri forestali di Montoro hanno scoperto una discarica abusiva con 50 metri cubi di rifiuti speciali, alcuni pericolosi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Traffico illecito di rifiuti ed estorsione, 20 denunce Ultime notizie su Gestione Rifiuti Argomenti discussi: Chiari, gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di biogas; Senerchia, gestione illecita di rifiuti: denunciato un imprenditore; Discariche abusive e rifiuti, la piaga dell’inquinamento nelle Marche. Nel 2025 più di 58mila controlli dei carabinieri forestali, il...; Inquinamento e gestione illecita di rifiuti, denunciato un imprenditore a Camporeale. Gestione illecita di rifiuti: denunciato un imprenditore a SenerchiaNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competen ... irpiniaoggi.it Chiari, gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di biogasI carabinieri del gruppo forestale, insieme all’Arpa, hanno sequestrato beni per oltre 1,2 milioni di euro. Cinque le persone indagate ... giornaledibrescia.it Eboli. Illecita gestione di reflui zootecnici con terreni trasformati in discarica e tombamento rifiuti: denunciato imprenditore Leggi i dettagli dell'operazione https://shorturl.at/4tMwa #eboli #denunciatoimprenditoreagricolo - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLTerredargine #PLInforma Consegnare rifiuti a chi non è autorizzato al trasporto o allo smaltimento fa concorrere il produttore nel reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006), punito con la reclusione da 1 a 5 ann x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.