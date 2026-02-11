Geronimo La Russa è ufficialmente presidente di Aci | completato l' iter

Geronimo La Russa è ufficialmente il nuovo presidente di Aci. Dopo settimane di attese e decisioni interne, l’iter si è concluso con l’annuncio ufficiale. La Russa, avvocato di Milano, prende il posto di chi lo aveva preceduto, anche se nel frattempo l’Aci Milano aveva già scelto il suo successore. Ora la nomina è definitiva e il nuovo presidente può iniziare il suo mandato.

Era ormai solo una formalità, tanto che nel frattempo l'Aci Milano ha scelto il suo successore, ma ora è ufficiale: Geronimo La Russa, avvocato milanese, è presidente di Aci. Era stato eletto il 9 luglio 2025 con oltre il 78% dei 2.112 voti dell'assemblea nazionale.

