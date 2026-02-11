Gerace tra le 10 destinazioni italiane 2026 da scoprire per Visit Italy
Gerace entra nella lista delle dieci destinazioni italiane da scoprire nel 2026, secondo Visit Italy. La città si aggiunge a mete che puntano sulla qualità delle esperienze e sull’impatto positivo sui territori, segnando un passo importante nel turismo che cambia volto in Italia.
Il turismo in Italia sta attraversando una fase di profondo cambiamento: non conta più soltanto il numero degli arrivi, ma sempre di più la qualità dell’esperienza e l’impatto sui territori. In un Paese che si colloca ai vertici europei per tasso di saturazione delle strutture ricettive, cresce.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
