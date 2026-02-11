La protesta si infiamma ancora, questa volta con un appello ai manifestanti. Un messaggio diretto da parte dell’autore che invita a smettere di sostenere il governo con azioni violente. La piazza si divide tra chi chiede di mantenere la calma e chi invece si lascia trasportare dalla rabbia. La situazione resta tesa, mentre le autorità cercano di gestire la manifestazione senza escalation.

di Marco D’Ercole È doveroso e – ahimè – anche necessario fare una premessa. Qualsiasi forma di violenza è inutile e deleteria per perorare la propria causa. La violenza dei facinorosi negli scontri di Torino e di Milano è da condannare senza se e senza ma. Questa è gente che non ha nulla a che vedere con una protesta non violenta, organizzata nei modi previsti dalla legge. Ho il vago sospetto che questo Governo si sia posto l’obiettivo di rendere sempre più difficile il dissenso di piazza. Tramite due modi: il primo con leggi repressive del dissenso e l’altro con la possibilità di dare agli agenti libero sfogo alle loro frustrazioni (ahimè). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gentili manifestanti, smettiamola di fornire assist a questo governo

Approfondimenti su Marco D’Ercole

Medici Senza Frontiere ha deciso di fornire al governo israeliano i nomi dei propri operatori palestinesi, in risposta alle richieste delle autorità israeliane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quando facevamo copertina C’è stato un tempo in cui la polizia usava metodi gentili per sgombrare le università prendendosi cura del trasporto degli occupanti. E caricava i manifestanti con cariche leggere come i seicento di Balaklava. Era quando tous les g - facebook.com facebook

Non sono pericolosi delinquenti quelli che hanno tagliati i cavi per non far partire i treni ed hanno manifestato con violenza contro le Olimpiadi. No. É il Governo piuttosto che vuole cercare il pretesto per…. Per cosa Per poter evitare che i gentili ragazzi che x.com