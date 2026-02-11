Dino Tommasi, membro del mondo arbitrale, ha chiarito che non c’è stato fallo nel contatto tra Vergara e Cornet, che ha portato al rigore decisivo nel match tra Napoli e Genoa. Il club ligure ha ringraziato, ma l’arbitro e gli esperti continuano a discutere sulla decisione.

Non c'è assolutamente fallo", così Dino Tommasi, componente Can ha commentato l'ormai noto contatto Vergara-Cornet che ha portato al rigore del 3-2 nella partita tra Napoli e Genoa. L'ammissione è arrivata durante ‘Open Var’ trasmissione di Dazn con Figc e Aia, in collaborazione con la Lega Serie.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Cornet Vergara

Il Genoa risponde all’episodio Vergara-Cornet e alle analisi del CAN con una nota ufficiale.

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il contatto tra Vergara e Cornet ha acceso un dibattito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cornet Vergara

Argomenti discussi: Genoa-arbitri, un bis sgradito. Altro errore con ammissione; Genoa, l'ammissione del mondo arbitrale: Cornet-Vergara non è rigore. Il club ringrazia; Genoa, l’AIA ammette l’errore sul rigore assegnato al Napoli. Il club: Segnale di onestà intellettuale e professionalità; Genoa, nuova beffa allo scadere: la condanna arriva ancora da un rigorino.

Non c'era rigore su Vergara: l'ammissione a Open Var e la replica del GenoaDaniele De Rossi aveva ragione. È quello che, in sostanza, emerge dall’ultima puntata di Open Var, su Dazn. Dino Tommasi, componente della. tuttomercatoweb.com

Genoa-arbitri, un bis sgradito. Altro errore con ammissioneProteste del club rossoblù e per i vertici dei fischietti il penalty non andava dato. Gasp si schiera con De Rossi: Rigori strani e simulazioni, Daniele ha ... ilsecoloxix.it

"Errore chiamare il Var, non c'era fallo": a #OpenVar i vertici arbitrali ammettono lo sbaglio sul rigore concesso al #Napoli per il contatto #Cornet-#Vergara e spiegano i dubbi sulla mancata massima punizione per la #Juventus nel caso #Gila-#Cabal. #calcio - facebook.com facebook

#Genoa, il comunicato ufficiale La risposta dopo il contatto #Vergara- #Cornet x.com