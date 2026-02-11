La notte al Maradona si trasforma in una delusione per il Napoli. Il Como elimina la squadra partenopea ai rigori e torna in semifinale di Coppa Italia, a distanza di quarant’anni dall’ultima volta, nel 1986. I tifosi sono rimasti ammutoliti davanti a questa sconfitta inattesa.

NAPOLI – Il calcio non è una scienza esatta. Lo dimostra la notte del Maradona, dove il Como elimina il Napoli ai rigori e torna in semifinale di Coppa Italia quarant'anni dopo l'ultima volta, era il 1986. Come racconta Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, a decidere è stata la parata di Butez su Lobotka, ottavo tiro della serie, dopo che nei tempi regolamentari l'1-1 aveva fotografato un equilibrio sostanziale. Il Como, che in campionato aveva sbagliato tre rigori su sei, questa volta non ha tremato. Ha pesato l'errore di Lukaku, «un tiro maldestro», sottolinea Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, mentre Milinkovic-Savic – pur trasformando il proprio penalty – è riuscito a neutralizzare soltanto Perrone.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli flop”

Questa sera il Napoli saluta la Champions League con una sconfitta amara.

