Questa mattina si è riaccesa la polemica dopo la decisione dell’arbitro nel match tra Genoa e Napoli. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il contatto tra Cornet e Vergara, che aveva portato alla decisione di assegnare un rigore, in realtà non fosse da calcio di rigore. La scelta dell’arbitro viene definita sbagliata, e si torna a discutere sulla corretta interpretazione delle azioni in campo.

"> Non era calcio di rigore il contatto tra Cornet e Vergara in Genoa-Napoli. È questa la posizione ufficiale emersa a “Open Var” su Dazn, come riportato da Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport. La “strisciata” del difensore rossoblù sul collo del piede dell’attaccante azzurro non era da massima punizione. Secondo quanto analizzato nel programma e ripreso da Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, si è trattato di un episodio di dinamica di gioco, non di un fallo chiaro ed evidente. A spiegarlo è Dino Tommasi, componente della CAN: «Richiamare Massa non è stato corretto con il senno di poi per un motivo molto semplice: la “On-Field Review” viene effettuata in caso di errore chiaro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Arbitri rimandati "Sbagliata la decisione su Vergara"

La Lazio si prepara a blindare una delle sue colonne più importanti.

Antonio Vergara si presenta come una sorpresa per chi conosce poco la sua storia.

