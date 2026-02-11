Gaza | Indonesia invia 8.000 soldati per la pace piano inatteso con il sostegno di Trump Stabilità in vista?
L’Indonesia ha deciso di inviare 8.000 soldati a Gaza, sorprendendo molti. L’obiettivo è mantenere la pace nella zona, con il supporto, secondo alcune fonti, anche di Donald Trump. La mossa arriva in un momento delicato, mentre si cerca di riportare un po’ di stabilità nel territorio.
Gaza – L’Indonesia si prepara a dispiegare una forza di peacekeeping di 8.000 soldati nella Striscia di Gaza, un’iniziativa che si inserisce in un piano più ampio, apparentemente sostenuto da Donald Trump, per stabilizzare la regione. La decisione, annunciata oggi 10 febbraio 2026, rappresenta una svolta significativa negli sforzi internazionali per affrontare la complessa situazione umanitaria e di sicurezza nel territorio palestinese. La prospettiva di un intervento militare indonesiano a Gaza ha colto di sorpresa molti osservatori internazionali, soprattutto per la sua portata. L’invio di 8.🔗 Leggi su Ameve.eu
Gaza, Indonesia pronta a mandare fino a 8mila soldati per piano di pace Trump
L’Indonesia si prepara a inviare tra 5.
Jakarta conferma l'impegno nella forza internazionale di stabilizzazione prevista dal piano mediorientale di Donald Trump, con un contingente che potrebbe arrivare a 8.000 unità.
Mentre i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Indonesia, Pakistan, Egitto e Turchia condannano in una lettera "le ripetute violazioni del cessate il fuoco a Gaza da parte di Israele" che hanno portato all'uccisione e al ferimento di civili palestinesi.
