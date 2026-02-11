Gaviria sull' addio alla Movistar | Determinante l' esclusione dal Tour de France 2025

Fernando Gaviria ha deciso di lasciare la Movistar. L’ex ciclista colombiano ha annunciato che la sua uscita dalla squadra è stata determinata dall’esclusione dal Tour de France 2025. Dopo anni insieme, le loro strade si sono definitivamente separate alla fine dell’anno scorso. Gaviria ha spiegato che questa decisione è stata presa anche in considerazione di come sono andate le cose con la sua squadra negli ultimi mesi.

Roma, 11 febbraio 2026 - Cronaca di un divorzio annunciato: la scintilla tra Fernando Gaviria e la Movistar Team non è mai scoccata e così alla fine dello scorso anno le strade si sono divise. Non senza una bella punta di veleno. Le dichiarazioni di Gaviria. Il colombiano intanto è passato alla Caja Rural-Seguros RGA, che di recente ha annunciato anche l'ingaggio di Stefano Oldani: la pagina è stata girata ma non del tutto, come testimonia l'intervista concessa a Marca dal classe '94 nella quale emergono altri dettagli sull'epilogo dell'infausta avventura con la Movistar Team. Un ruolo determinante lo ha giocato il Tour de France 2025.

