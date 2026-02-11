La Gates Foundation chiarisce di non aver mai pagato Jeffrey Epstein né di averlo mai assunto. La fondazione ha risposto alle voci circolate in questi giorni, ribadendo che non ci sono stati rapporti finanziari o lavorativi con l’ex finanziere, morto nel 2019. La precisazione arriva dopo le indiscrezioni che ipotizzavano un collegamento tra l’organizzazione e Epstein, noto per le sue condanne e le accuse di abusi.

Feb 11 (Reuters) - The Gates Foundation said on Wednesday it did not make any payments to late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein or employ him at any time, after the U.S. Department of Justice released emails that included communications between Epstein and the foundation's staff. "Ultimately, the foundation did not pursue any collaboration with Epstein and no fund was ever created," it added. "In definitiva, la fondazione non ha perseguito alcuna collaborazione con Epstein e non è mai stato creato alcun fondo", ha aggiunto.

© Internazionale.it - Gates Foundation says it did not make any payments to Epstein

