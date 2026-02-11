Garante | spostare scioperi dopo Giochi

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha suggerito di spostare le proteste nel settore aereo in vista dei prossimi Giochi. I sindacati avevano annunciato scioperi per il 16 febbraio e il 7 marzo, ma ora si valuta di rinviarli per evitare problemi alla circolazione durante l’evento. Il ministro dei Trasporti dovrà decidere se accogliere questa richiesta, che arriva dopo che la Commissione ha segnalato un possibile rischi per la libertà di movimento dei cittadini.

12.00 La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il "concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo". Tali date sono ritenute critiche dall'Autorità a causa della sovrapposizione con Milano-Cortina 2026. La Commissione propone date non interessate dalle gare: tra 24 febbraio e 4 marzo. D'accordo Salvini: pronto a convocare i sindacati al MiT.

