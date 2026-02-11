garante spostare gli scioperi del trasporto aereo dopo milano cortina

Il Garante per i diritti dei passeggeri chiede di spostare gli scioperi del trasporto aereo programmati durante le date di Milano-Cortina. L’obiettivo è evitare disagi ai visitatori e garantire un’adeguata organizzazione della manifestazione, mantenendo il diritto di sciopero senza compromettere i servizi essenziali. La proposta mira a trovare un equilibrio tra le esigenze degli aeroporti e le richieste dei lavoratori.

"Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo". Tali date sono state ritenute critiche dall'Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Per garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

