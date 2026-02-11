Garante spostare gli scioperi del trasporto aereo dopo Milano Cortina

Da tgcom24.mediaset.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante per i diritti dei passeggeri chiede di spostare gli scioperi del trasporto aereo programmati durante le date di Milano-Cortina. L’obiettivo è evitare disagi ai visitatori e garantire un’adeguata organizzazione della manifestazione, mantenendo il diritto di sciopero senza compromettere i servizi essenziali. La proposta mira a trovare un equilibrio tra le esigenze degli aeroporti e le richieste dei lavoratori.

"Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo". Tali date sono state ritenute critiche dall'Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Per garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garante spostare gli scioperi del trasporto aereo dopo milano cortina

© Tgcom24.mediaset.it - Garante, spostare gli scioperi del trasporto aereo dopo Milano Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi 2026, Garante: “Spostare scioperi 16/2 e 7/3 fuori da calendario Giochi”

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha deciso di chiedere al governo di spostare gli scioperi previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo, per evitare che interferiscano con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scioperi nel trasporto aereo, caos a Fiumicino: oltre 100 voli cancellati, più di 50 Ita Airways

Gli scioperi nel settore aereo a Fiumicino causano oltre 100 voli cancellati, tra cui più di 50 di Ita Airways, dalle 13 alle 17.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

garante spostare gli scioperiGarante, spostare gli scioperi del trasporto aereo dopo Milano CortinaROMA – Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla li ... repubblica.it

garante spostare gli scioperiScioperi aerei a febbraio e marzo. Garante: Spostarli dopo le Olimpiadi invernali 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi aerei a febbraio e marzo. Garante: Spostarli dopo le Olimpiadi invernali 2026 ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.