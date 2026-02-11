Garage comunale formato voliera | piccioni padroni vigili ospiti inermi

Questa mattina il garage comunale si trasforma in un vero e proprio covo di piccioni. Un vigile urbano, con un post su Facebook, ha raccontato di come si svolge la vita in quel luogo: i volatili sono ormai padroni, mentre gli agenti di polizia locale sono praticamente inermi. Le foto pubblicate mostrano un ambiente invaso di uccelli, che si muovono tra le auto di servizio lasciate parcheggiate. Un problema che, a quanto pare, dura da tempo e che ora viene alla luce pubblicamente.

A far saltare il coperchio è proprio un vigile urbano che, su Facebook, ha messo nero su bianco (e marrone sulle foto) quello che succede nel garage dove parcheggiano le auto di servizio. Altro che autorimessa comunale. Qui s'è fatto il safari urbano. Solo che invece dei leoni ci sono i piccioni. E invece della savana, le auto della Municipale parcheggiate sotto una pioggia. diciamo così. biologica. Le foto parlano da sole: vetri imbiancati manco fosse nevicato, portiere decorate a spruzzo e parabrezza presi di mira da quello che ormai pare un attacco aereo organizzato. Una famiglia numerosa di piccioni ha eletto domicilio fisso nel garage di un ente pubblico.

