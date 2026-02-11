Gambizzato davanti un supermercato a Selva Candida trovate armi in casa di due sospetti

Da romatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli agenti hanno trovato armi nelle case di due sospetti coinvolti nell’episodio di ieri sera. La vittima è stata gambizzata mentre era in auto con la moglie davanti a un supermercato a Selva Candida. Le indagini sono in corso per capire il movente e se ci siano collegamenti con altri episodi nella zona.

Possibile svolta nelle indagini relative alla gambizzazione di un uomo ferito a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie davanti un supermercato di Selva Candida. Era l'ottobre dello scorso anno quando il 44enne incensurato, fu vittima di un agguato da parte di un uomo che gli.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Selva Candida

Selva Candida: nell’ex Centro Direzionale Alitalia nasce un nuovo quartiere sostenibile

Operazione antidroga nel Nord Italia: 42enne arrestato con armi e sostanze stupefacenti trovate in casa

Questa notte a Tortolì, i carabinieri hanno fatto irruzione in una casa e arrestato un uomo di 42 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.