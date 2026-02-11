Gambizzato davanti un supermercato a Selva Candida trovate armi in casa di due sospetti

Questa mattina, gli agenti hanno trovato armi nelle case di due sospetti coinvolti nell’episodio di ieri sera. La vittima è stata gambizzata mentre era in auto con la moglie davanti a un supermercato a Selva Candida. Le indagini sono in corso per capire il movente e se ci siano collegamenti con altri episodi nella zona.

Possibile svolta nelle indagini relative alla gambizzazione di un uomo ferito a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie davanti un supermercato di Selva Candida. Era l'ottobre dello scorso anno quando il 44enne incensurato, fu vittima di un agguato da parte di un uomo che gli.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Selva Candida Selva Candida: nell’ex Centro Direzionale Alitalia nasce un nuovo quartiere sostenibile Operazione antidroga nel Nord Italia: 42enne arrestato con armi e sostanze stupefacenti trovate in casa Questa notte a Tortolì, i carabinieri hanno fatto irruzione in una casa e arrestato un uomo di 42 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. San Valentino 2026 Posti e creazioni limitate. Non aspettate l'ultimo momento per dichiarare il vostro amore. Prenotate tramite messaggio al 3246199547 o passate a trovarci in gelateria! Via Santi Martiri di Selva Candida 18 #SanValentino2026 # - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.