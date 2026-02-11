galaxy s26 trio potrebbe includere aggiornamento di archiviazione gratuito al lancio

La presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S26 è programmata per il 25 febbraio 2026. Le voci indicano che il trio potrebbe arrivare con un’innovazione: l’aggiornamento di archiviazione gratuito per chi acquista i nuovi modelli. I fan della serie aspettano con curiosità di scoprire tutte le novità che Samsung ha in serbo.

l'arrivo della nuova linea galaxy s26 si avvicina con l'evento di presentazione fissato al 25 febbraio 2026. le anticipazioni indicano una promozione legata all'upgrade di spazio di archiviazione per i pre-ordini, con indicazioni su condizioni favorevoli per chi desidera maggiore capacità. le informazioni provenienti dall'europa segnano un possibile aumento di memoria fino a 200 euro, con la possibilità di ottenere un modello da 512 gb al prezzo del taglio da 256 gb; la situazione negli usa mostra dettagli differenti ma resta in linea con l'interesse generale per l'offerta di lancio.

Il Galaxy S26 potrebbe non portare grandi novità rispetto al Pixel 10.

Argomenti discussi: Galaxy S26 Ultra: poche novità e Qi 2.2.1 senza magneti; L’elenco dei cellulari Samsung senza Android 16 riguarda la linea S21 e i popolari modelli pieghevoli del marchio; Galaxy S26: nuove schede tecniche apparse in rete riservano nuove sorprese ai fan di Samsung; Un'enorme fuga di notizie rivela specifiche complete e prezzi Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra.

Samsung potrebbe aver confermato per sbaglio la data di lancio dei Galaxy S26Un account regionale ufficiale di Samsung potrebbe aver svelato la data di lancio dei Galaxy S26. Nuovo teaser per il privacy display del modello Ultra. tuttoandroid.net

Samsung, fino a 500 Euro di sconto sui prossimi Galaxy S26: i dettagli dell'offertaSamsung annuncia il Galaxy S26 per il 25 febbraio 2026 e lancia offerte speciali di preordine e concorsi con sconti fino a 500 euro. tech.everyeye.it

