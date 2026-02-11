Gagliardini e la classifica corta | Nella Maceratese non c’è ansia
Dopo la sconfitta con il Teramo, la Maceratese si prepara subito alla prossima sfida contro L’Aquila. La squadra sa di dover migliorare la classifica, ma non si lascia prendere dall’ansia. Gagliardini sottolinea che la squadra resta concentrata e determinata a muovere la classifica senza pressioni eccessive.
Si volta pagina dopo la sconfitta con il Teramo, c’è la partita con L’Aquila alle porte e c’è una classifica da migliorare perché la Maceratese deve allungare il passo per allontanarsi dalle zone pericolose. "L’Aquila – dice Federico Gagliardini, portiere della Maceratese – è una squadra costruita per vincere, ha cambiato anche guida tecnica e di solito questa mossa dà subito un’ulteriore spinta". Al valore della squadra c’è così da aggiungere questa nuova motivazione, insomma per i biancorossi si tratta di un esame. "Domenica dovremo esaltare le nostre qualità, prestare attenzione alla fase difensiva per cui sarà necessario limitare un avversario di indubbio valore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
