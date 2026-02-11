Il Napoli ha deciso di aspettare la fine della stagione per discutere il rinnovo di Antonio Vergara. Il giocatore, che ha mostrato buone qualità in campo, continuerà a vestire la maglia azzurra almeno fino a giugno. La società vuole valutare bene le sue prestazioni prima di prendere decisioni definitive. Nei prossimi mesi, Vergara dovrà convincere ancora di più per assicurarsi il prolungamento del contratto.

Il futuro di Antonio Vergara resta saldamente legato al Napoli, ma i tempi per il rinnovo non saranno immediati. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per aggiornare sulla situazione contrattuale del fantasista azzurro. “Il Napoli vuole rinnovare il contatto di Vergara. Il ragazzo può rinnovare, ma sicuramente non è una cosa imminente, é programmata verso fine stagione. Non c’è alcun problema, chiariamolo, ma è una cosa di fine stagione”. Il messaggio è chiaro: nessuna tensione tra le parti, nessun allarme legato a possibili scenari alternativi. La volontà del club è quella di proseguire insieme, ma la trattativa rientra nella pianificazione estiva, quando saranno definiti anche altri dossier in agenda. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Futuro Vergara: rinnovo previsto a fine stagione

Approfondimenti su Futuro Vergara

La Juventus si prepara a incontrare nei prossimi giorni gli agenti di Weston McKennie, con l’obiettivo di definire il rinnovo del contratto del centrocampista americano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Futuro Vergara

Argomenti discussi: Napoli pronto a blindare Vergara: trattativa avviata per il rinnovo, le cifre; Calciomercato Napoli, Vergara verso il rinnovo: i dettagli.

Rinnovo Vergara, Romano svela: Nessun problema, ma non è imminenteFabrizio Romano, giornalista esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro del fantasista azzurro Antonio Vergara attraverso il proprio canale YouTube: Il Napoli ... tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, Vergara verso il rinnovo: i dettagliIl calciomercato Napoli, dopo la chiusura della sessione invernale, va verso il rinnovo di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che è stata la vera ... news-sports.it

#Vergara non si ferma più. Il giovane talento del #Napoli ancora una volta in rete nonostante l'eliminazione ai calci da rigore. Intorno a questo ragazzo bisogna costruire la squadra del futuro . x.com

#Vergara non si ferma più. Il giovane talento del #Napoli ancora una volta in rete nonostante l'eliminazione ai calci da rigore. Intorno a questo ragazzo bisogna costruire la squadra del futuro . - facebook.com facebook