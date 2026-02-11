Fusine | due uomini travolti da una valanga

Questa mattina a Fusine, in provincia di Sondrio, due uomini di circa 70 anni sono stati travolti da una valanga. Il distacco si è verificato sulle Orobie, mentre i due si trovavano sul pendio. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni dei due uomini sono ancora da chiarire.

Ancora una valanga in provincia di Sondrio, la quarta in nemmeno una settimana: questa volta il distacco nevoso è avvenuto sulle Orobie, nel territorio comunale di Fusine e ha travolto due uomini di circa 70 anni che si trovavano sul pendio.I soccorsiL'allarme è scattato in codice rosso, quello.

