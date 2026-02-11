Questa notte, qualcuno ha preso di mira un’azienda di pelletteria a Campi Bisenzio. I ladri hanno forzato l’ingresso e sono entrati nel cuore della fabbrica, che lavora per marchi come Ferragamo e Cartier. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di merce portata via, ma i danni sono evidenti. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per capire chi si nasconde dietro il colpo.

Cempi Bisenzio (Firenze), 11 febbraio 2026 – Furto in una fabbrica di pelletteria la notte scorsa a Campi Bisenzio (Firenze). È un'azienda che produce per Ferragamo e Cartier, nella zona industriale dell'hinterland fiorentino. I ladri sono fuggiti con portafogli griffati. I carabinieri sono intervenuti, intorno alle 4.30 allo stabilimento. In base a una prima ricostruzione, i malviventi dopo essersi introdotti nella fabbrica, hanno forzato il caveau facendo razzia di pelletteria di lusso. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza, anche quelle della zona, per ricostruire la dinamica e individuare gli autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto nella notte a Campi Bisenzio: colpita un’azienda di pelletteria che lavora per Ferragamo e Cartier

Approfondimenti su Campi Bisenzio

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, due gioiellerie nei centri commerciali di Calenzano e Campi Bisenzio sono state svaligiate.

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026, ad Arezzo, si è verificato un furto presso un'azienda orafa, attribuito alla nota banda del buco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Campi Bisenzio

Argomenti discussi: Roma, spaccata all’Ottica Vasari: colpo nella notte a Piazza Bologna; Porto Torres, furto con spaccata in 4 negozi: ladri in azione nella notte, indagano i carabinieri; Ottica Vasari, furto nella notte: Vetrina distrutta con un tombino, svaligiati in 5 minuti; Sventato nella notte maxi furto di 400 chilogrammi di rame a Merlino.

Correggio, furto nella notte al supermercato Conad City di via TondelliCORREGGIO (Reggio Emilia) – Furto notturno al Conad City. Nella notte i ladri hanno colpito in via Luciano Tondelli. L’allarme è scattato poco prima delle 2.30, quando le telecamere di sorveglianza mo ... reggionline.com

Martina Franca, tentato furto d’auto nella notte: arrestato dai CarabinieriLa scorsa notte, a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne della provincia di Brindisi, presunto responsabile del ... agorablog.it

CARNEVALE IN CENTRO a Campi Bisenzio Il 14 e 15 Febbraio…INCONTRA I PIRATI IN CENTRO! - facebook.com facebook