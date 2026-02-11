Furto di un monopattino per un debito di droga In carcere 25enne

Un 25enne è finito in carcere dopo aver rubato un monopattino. La rapina non è stata motivata dal valore del mezzo, ma da un tentativo di recuperare un debito di droga. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo il colpo, che si è consumato in strada.

Una rapina messa a segno non per il valore del mezzo in sé, ma come atto di forza per recuperare crediti legati allo spaccio di stupefacenti. A distanza di quasi cinque anni da quella notte violenta, per uno dei responsabili si sono aperte le porte del carcere.Il percorso investigativo dei.

