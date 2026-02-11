Furto di un monopattino per un debito di droga In carcere 25enne

La polizia ha arrestato un 25enne dopo aver sottratto un monopattino non per il valore, ma per un debito legato alla droga. L’uomo ha agito con violenza per recuperare crediti di stupefacenti e ora si trova in carcere.

Una rapina messa a segno non per il valore del mezzo in sé, ma come atto di forza per recuperare crediti legati allo spaccio di stupefacenti. A distanza di quasi cinque anni da quella notte violenta, per uno dei responsabili si sono aperte le porte del carcere.Il percorso investigativo dei.

