Furto di rame finisce in tragedia | cadavere carbonizzato a Pomezia

Un tentativo di furto di rame a Pomezia si è trasformato in tragedia. Un uomo è stato trovato morto, carbonizzato, dopo essere stato folgorato. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire come siano andate le cose, ma sembra che l’uomo abbia toccato i fili elettrici mentre cercava di sottrarre il materiale. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pomezia, 11 febbraio 2026 – Un uomo è morto folgorato durante un tentativo di furto di rame. È accaduto a Pomezia, vicino Roma. Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Pomezia sono intervenuti nell’area dell’ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone dove un addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico ha ritrovato un cadavere all’interno di una cabina elettrica della struttura. I militari, giunti sul posto ai vigili del fuoco e al personale tecnico di Enel-Distribuzione, hanno accertato la presenza di un corpo carbonizzato. Dai primi rilievi, il decesso sarebbe avvenuto per folgorazione durante la serata di domenica nel corso di un tentativo di furto di rame parzialmente consumato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Pomezia Furto

Questa mattina a Pomezia, nella zona industriale di via Campobello, è stato trovato un corpo carbonizzato all’interno di una cabina elettrica.

Questa mattina a Pomezia è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’area dell’ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pomezia Furto

Argomenti discussi: Raid notturno e furto di rame: segato il pluviale, ladri in fuga indisturbati; Sorpreso in bicicletta con cento chili di rame appena rubati: la pedalata finisce alla caserma dei carabinieri; Pavia, ruba in negozio e tenta poi la fuga: 37enne arrestato in flagranza; Tradito dal carico sospetto. Prova a fuggire in bici con cento chili di rame.

Furto di rame finisce in tragedia: cadavere carbonizzato a PomeziaNella serata di ieri i carabinieri della stazione di Pomezia sono intervenuti nell’area dell’ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone dove un addetto alla manutenzione dell’impianto ... ilfaroonline.it

Tentativo di furto finisce in tragedia: muore folgorato nell’ex Consorzio Agrario di PomeziaCRONACA – Una scoperta drammatica quella avvenuta nella serata di ieri, 9 febbraio 2026, all’interno dell’ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, in via Campobello. Il ... lanotiziaoggi.it

Roma, muore folgorato durante il furto di rame in una cabina elettrica: il corpo abbandonato dai complici La macabra scoperta a Pomezia Il suo corpo era piegato, completamente carbonizzato e già in stato di decomposizione: macabra scoperta ieri alle porte - facebook.com facebook

Tenta furto di rame, muore folgorato vicino Roma. Il corpo trovato a Pomezia nell'area dell'ex Consorzio agrario #ANSA x.com