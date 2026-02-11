Una donna romena ha ricevuto una condanna per aver rapinato il suo compagno, portandogli via circa 30mila euro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe preparato da bere al suo uomo, inserendo un sonnifero, sperando che si addormentasse. Quando il sedativo ha fatto effetto, si sarebbe impossessata dei soldi. La vicenda si è conclusa con la sentenza, mentre gli investigatori continuano a indagare sui dettagli del colpo.

TREVISO – Sarebbe dovuta essere una serata tranquilla, da trascorrere davanti alla televisione con il caminetto acceso e un drink in mano. Ma quel bicchiere, sorseggiato senza sospetti, conteneva una dose massiccia di sonnifero. È così che un gioielliere trevigiano, oggi quasi ottantenne, sarebbe caduto in un sonno profondo, ignaro di quanto stava per accadere. Secondo l’accusa, a somministrargli il narcotico, il 3 novembre del 2013, sarebbe stata una donna di 32 anni, di origine romena, con la quale l’uomo aveva da poco intrecciato una relazione sentimentale. Accertatasi che il compagno, all’epoca 69enne, fosse ormai privo di sensi, la donna si sarebbe impossessata del telecomando dell’allarme della gioielleria di Strada San Zeno e delle chiavi della cassaforte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Furto da 30mila euro al compagno con il sonnifero: condannata romena

Approfondimenti su Furto Compagno

Una donna è stata condannata, anche in secondo grado, per aver morso e staccato un pezzo di orecchio al suo compagno durante un episodio di gelosia.

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, con una coltellata al cuore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Furto Compagno

Argomenti discussi: Furto in casa di un imprenditore: maxi bottino, spariti 10 orologi a Macerata; Torrevecchia, furto alla scuola Ilaria Alpi: buco nel muro e aula multimediale svuotata; Finto idraulico condannato per furto dopo le segnalazioni da tutto il Veneto: Basta, è tutto falso, ora che ho cambiato lavoro me ne vado; Cassano torna a Bari Vecchia: accoglienza tra risate e orecchiette volanti.

Colpo da 30mila euro con il sonnifero, condannata una 32enneCinque anni in primo grado per la donna romena che narcotizzò il compagno gioielliere, proprietario di un negozio di preziosi in Strada San Zeno a Treviso. Assolta la zia mentre il padre – presunto es ... trevisotoday.it

Finge il furto dell'auto per ritirare il risarcimento dell'assicurazioneIl veicolo – già precedentemente incidentato – sarebbe stato smontato e privato di numerosi componenti ... ilfattovesuviano.it

Merate, furto in villa: cassaforte scassinata, bottino da 30mila euro I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato una finestra. Rubate monete d’oro, sterline inglesi e gioielli di famiglia. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Mer - facebook.com facebook