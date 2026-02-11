Furto alla casa delle associazioni | una situazione annunciata urgono contromisure

Questa notte qualcuno ha preso di mira la Casa delle associazioni, nel cuore della città. I ladri sono entrati senza fare troppo rumore e hanno portato via alcuni oggetti. La polizia è arrivata sul posto poco dopo, ma ancora non ci sono sospettati. La comunità locale già da tempo chiedeva interventi più severi per proteggere questa sede, ora si aspetta che le autorità facciano qualcosa di concreto. Basta promesse: serve una risposta chiara e immediata.

"Furto alla Casa delle associazioni: una situazione annunciata. Basta passerelle! Servono azioni concrete". Inizia con queste parole la presa di posizione di Calolziocorte Bene Comune - gruppo di minoranza in Consiglio comunale guidato da Sonia Mazzoleni - a seguito del furto avvenuto ieri nella.

