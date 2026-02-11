Furti d' auto e assenza di illuminazione è allarme in via Ligea

In via Ligea a Salerno si moltiplicano i problemi per i residenti. La strada è al buio, senza pubblica illuminazione, e i furti sono all’ordine del giorno. Un residente ha preso carta e penna per denunciare la situazione, che sta mettendo a rischio la sicurezza di chi ci abita.

Niente pubblica illuminazione e furti per strada. E' allarme in via Ligea a Salerno, dove un residente denuncia un problema di furti, causato anche dall'assenza di pubblica illuminazione. "E' la terza notte che tra Via Ligea e via Porto non c'è illuminazione, è tutto completamente buio. Ho già.

