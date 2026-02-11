FT | Zelensky annuncerà presto elezioni e referendum

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà presto le sue intenzioni per le prossime elezioni presidenziali e un referendum. L’annuncio potrebbe arrivare già il 24 febbraio, giorno in cui si ricorda il quarto anniversario dell’invasione russa. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti ucraine ed europee coinvolte nella pianificazione. La decisione arriva in un momento delicato, mentre il paese si prepara a nuove sfide politiche e sociali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

